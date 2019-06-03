وزير خارجية قطر: السودان فاجأنا بقطع العلاقات مع الدوحة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، إن قرار استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها فتح الرحمن علي محمد في قطر، فاجأ الدوحة، مؤكدًا أنه تم التأكد من المعلومات وتبين أن السفير السوداني كان في إجازة مبلغ عنها مسبقًا منذ فترة.

وأضاف في تصريحات صحفية: “يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير.. ننتظر توضيحًا من الحكومة السودانية”، مبينًا أن سفارة بلاده في الخرطوم تعمل بشكل مستمر.