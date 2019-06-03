بالفيديو.. رواية المجلس العسكري السوداني لما جرى في ساحة الاعتصام بالخرطوم

تحدث المجلس العسكري السوداني عما يجري في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم.

وقال المجلس إن العملية كانت لملاحقة مطلوبين قدموا من منطقة كولومبيا.

وكانت حصيلة القتلى خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم صباح اليوم قد ارتفعت إلى 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن تكون القوات المسلحة قد فضت الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.

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وذكر أن "منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".

وأشار إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".

ولم يصدر بعد بيان رسمي من المجلس للتعليق على التطورات. وتؤكد مصادر من المعارضة السودانية مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء فض الاعتصام بالقوة.