شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني: استهدفنا عناصر إجرامية وليس المعتصمين واستئناف المحادثات قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

قال المجلس العسكري الانتقالي اليوم الاثنين إن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن، ونفى أن تكون السلطات تحاول فض الاعتصام.

وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أن المجلس ما زال ملتزما بالمحادثات مع المعتصمين ومستعد لعقد اجتماع قريبا.

وكان كباشي قال لقناة (سكاي نيوز) في وقت سابق اليوم "نتوقع أن نعود إلى طاولة التفاوض خلال اليوم أو غدا إن شاء الله".

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

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وأوضحت مصادر المجلس العسكري أن الأمن دخل الميدان بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأكدت أن فارين من منطقة كولومبيا دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم.

وأضافت أن الشرطة نظفت ساحة الاعتصام بعد خروج المعتصمين ولن تسمح بعودتهم.

بدوره، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالباً بحماية المتظاهرين في الميدان.