شكرا لقرائتكم بزيارة رسمية.. ترمب وعائلته يصلون بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة المتحدة في إطار المحطة الأولى من جولة ستشمل الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم النصر ضمن حفل سيقام في مقبرة نورماندي الأميركية بفرنسا.

ويتضمن جدول أعمال رحلة ترمب، التي تستغرق أسبوعا احتفاليا إلى حد كبير، زيارة رسمية للملكة إليزابيث الثانية في لندن، وحضور احتفالات يوم النصر على جانبي القنال الإنجليزي، والقيام بأول زيارة رئاسية له إلى أيرلندا.

ترمب: رئيس بلدية لندن "فاشل"

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس بلدية لندن صادق خان بـ"الفاشل" في تغريدة نشرها قبل دقائق من هبوطه في مطار العاصمة البريطانية.

وكتب ترمب "صادق خان الذي قام بعمل سيئ للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس الأميركي"، معتبرا أنه يستحسن أن يركز هذا "الفاشل" على مكافحة الجريمة في لندن.

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ويدين خان، أول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن، بانتظام، تصريحات ترمب وتصرفاته، ولن يحضر الحفل الذي سيقام مساء الاثنين على شرفه.

"محفوف بالمخاطر"

وتأتي زيارة ترمب أيضا في وقت محفوف بالمخاطر في السياسة البريطانية، حيث تنحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن منصب رئيس حزب المحافظين في 7 يونيو/حزيران بسبب الاضطرابات المتعلقة ببريكست.

كما أن ترمب سيلتقي ماي، لكن فعاليات الاثنين ستركز على الاحتفاء بزيارة الرئيس.

يبدأ الأمر بالملكة إليزابيث الثانية، التي تقيم لترمب حفل استقبال كبيرا في قصر باكنغهام، وتنتقل إلى حفل شاي رسمي مع الأمير تشارلز، وتنتهي بحفل رسمي فخم مساء الاثنين.