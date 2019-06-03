وزيرة الصحة: الدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة وغرفة طوارئ استعدادا للعيد

كتب: محمد مجدي ومريم الخطري

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة تأمين طبي شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطرالمبارك، تشمل الخطة زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ2227 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة أكدت على إلغاء...