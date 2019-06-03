النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية حلقت فوق اجواء الجنوب

اشار مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ الى أن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع "أم ك" ومن دون طيار حلقت طوال الليل الماضي، وما زالت فوق اجواء النبطية ​اقليم التفاح​ والبلدات المحيطة وصولا الى سماء ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ وعلى علو منخفض جدا بشكل لم يسبق له مثيل، وصباحا حلق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ فوق النبطية وبنت جبيل ومرجعيون منفذا غارات وهمية وبشكل دائري" .

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