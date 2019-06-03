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اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين أمام العسكرية بعد الحكم المخفف بحق سوزان الحاج

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نفذ عدد من ​أهالي الموقوفين الاسلاميين​ اعتصاما أمام مبنى ​المحكمة العسكرية​ في منطقة المتحف، للمطالبة بإنصاف أبنائهم "بعد الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق المقدم في ​قوى الأمن الداخلي​ ​سوزان الحاج​ والمقرصن ايلي غبش في ملف فبركة تهمة العمالة ل​إسرائيل​ للممثل المسرحي زياد".

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف ما أسموه "مهزلة اعتقال الموقوفين الاسلاميين"، ودعوا الى "ضرورة إصدار عفو عام وشامل الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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