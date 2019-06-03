اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين أمام العسكرية بعد الحكم المخفف بحق سوزان الحاج

نفذ عدد من ​أهالي الموقوفين الاسلاميين​ اعتصاما أمام مبنى ​المحكمة العسكرية​ في منطقة المتحف، للمطالبة بإنصاف أبنائهم "بعد الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق المقدم في ​قوى الأمن الداخلي​ ​سوزان الحاج​ والمقرصن ايلي غبش في ملف فبركة تهمة العمالة ل​إسرائيل​ للممثل المسرحي زياد".

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف ما أسموه "مهزلة اعتقال الموقوفين الاسلاميين"، ودعوا الى "ضرورة إصدار عفو عام وشامل الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري".