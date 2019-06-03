خليل حمدان : المقاومة خيار استراتيجي وليست خيارا آنيا

رأى عضو هيئة الرئاسة ل​حركة امل​، ​خليل حمدان​ ،خلال مأدبة افطار رمضانية ، ان المرحلة التي نعيشها هي في غاية الصعوبة ، وبالتالي ما طرحه الامام الصدر من عناوين في كل خطاباته ما زالت هي هي على صعيد مقاومة الاحتلال و على صعيد الإنماء ، وأكد حمدان ان الرئيس نبيه بري الذي سعى ومازال لرفع الحرمان مازالت جهوده منصبة على تحقيق اكبر قدر ممكن من الإنماء على مستوى الوطن كل الوطن ، وأكد حمدان ان ​المقاومة​ ليست خيارا آنيا انما هي خيار استراتيجي في مواجهة العدوانية اﻻسرائيلية .

واعتبر حمدان ان كل أمة تريد حقها وكرامتها هي مستهدفة من قبل العدو ومن خلفه ، وحيا حمدان الدول التي مازالت تدعم ​القضية الفلسطينية​ وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية الايرانية ، و​العراق​ و​سوريا​ .