سرحان عرض مع السفير ميهاليي زيارة نظيره الهنغاري

التقى وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ سفير ​هنغاريا​ جيزا ميهاليي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد القضائي. وتناول البحث أيضا التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير العدل الهنغاري لاسلو تروسانيي الى ​لبنان​ من 8 الى 10 حزيران الجاري.

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