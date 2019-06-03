قوى الأمن: ضبط 7367 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​ ليلا و نهارا، التي سجلت خلال أسبوع اعتبارا من 27/5/2019 لغاية صباح 3/6/2019، تنظيم 7367 مخالفة ​سرعة زائدة​، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأن بغية الحد من الحوادث".

ودعت قوى الامن المواطنين الى الدخول إلى موقع ​قوى الأمن الداخلي​ الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الاطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم".