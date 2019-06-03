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بكين: دعت الصين الاثنين الطلاب الى "تعزيز تقييمهم للمخاطر" قبل اختيار التوجه الى الولايات المتحدة وذلك ردًا على القيود الاخيرة ورفض تأشيرات دخول لرعايا صينيين. ودعت وزارة التعليم في بيان الطلاب والجامعيين الى أن "يكونوا مدركين جيدا لضرورة اتخاذ المزيد من الاحتياطات والقيام بكل التحضيرات اللازمة" في هذا الإطار.



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كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعو الطلاب إلى تقييم "المخاطر" قبل التوجه للدراسة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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