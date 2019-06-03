الجزائر تعلن إستحالة إجراء إنتخاباتٍ رئاسيّة في جويلية

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، الأحد 2 جوان 2019، في بيان له عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار إنتخابات الرئاسية لـ4 جويلية القادم، مشيرا إلى أنه "يعود لرئيس الدولة إستدعاء الهيئة الانتخابية من جديد"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح البيان أنه بناء على هذا القرار يصرح المجلس الدستوري "إستحالة إجراء إنتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019 وإعادة تنظيمه من جديد".
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