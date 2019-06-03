الكرملين: الولايات المتحدة للأسف غير مستعدة لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف غير مستعدة حاليًّا لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا لكن بوتين يتحلى بالتجربة والصبر.

وأكد بيسكوف في مقابلة مع برنامج "سوفيكو" على قناة "آر تي"، "إن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد

من القضايا الاستراتيجية على جدول الأعمال والتي لا يمكن حلها إلا على المستوى الرئاسي، وغياب مثل هذه الاجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية للبلدين".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى اجتماعات.

نرى في جدول الأعمال العديد من القضايا ، قضايا استراتيجية تحتاج إلى معالجة على مستوى رئيسين، حيث لا يمكن حل هذه المشكلات على مستوى أدنى".

وتابع بيسكوف "ونحن نفهم أنه في حالة عدم وجود حوار على أعلى مستوى ، فإن حل هذه المشاكل يتوقف. وبالتالي فإن الفشل في عقد اجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية لبلدينا".