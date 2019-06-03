مفاعل الماء المضغوط .. روسيا تكشف مواصفات المحطة النووية السعودية المقترحة

كشف المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية العملاقة، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، عن اقتراح موسكو بناء محطة طاقة كهروذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر -1200" من جيل 3+.
وقال ليخاتشيوف في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، ردًّا على سؤال حول مستقبلالتعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية: "المشروع الرائد، الذي نقترحه لشركائنا هو محطة طاقة كهروذرية على أساس تكنولوجيات "في في إي إر —1200" (مفاعل الماء المضغوط). ويعتمد هذا المشروع على أحدث تكنولوجيات جيل 3+، التي تأخذ
وأضاف بأن "روس آتوم" تعتبر الشركة الوحيدة في العالم، التي تقدم، ليس فقط تكنولوجيات المفاعلات المعاصرة من جيل 3+ فحسب، بل وتقوم ببنائها بشكل متسلسل".
وأوضح ليخاتشيوف: "نحن نشارك في مناقصة بناء محطة للطاقة الكهروذرية في المملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى أن "روس آتوم" تعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً هاماً".
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