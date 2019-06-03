ترامب يهاجم عمدة لندن ويصفه بالـ"الفاشل"

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بالهجوم على عمدة لندن صادق خان، واصفًا إياه بالـ"الفاشل".

جاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد صادق خان

قرار الحكومة البريطانية باستضافة الرئيس الأمريكي.

كتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته

في مطار ستانستيد قرب لندن: "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضًا جدًا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر، أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".