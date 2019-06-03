اليوم.. أول أيام عيد الفطر في مالي

أعلنت جمهورية مالى، اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشئون الدينية فى مالى، أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال، مساء أمس الأحد، فى مناطقعدة من مالى، وعليه فإن، اليوم الإثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
ذكرت صحيفة "مالى اكتياليتى"، نقلًا عن بيان لوزارة الشئون الدينية
كانت مالى بدأت صوم رمضان قبل الدول الإسلامية بيوم بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.
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