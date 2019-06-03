سقوط قتيل خلال إطلاق نيران على اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش السوداني

شهد تجمع اعتصام السودانيين أمام القيادة العامة للجيش فى الساعات الأولى من اليوم، الإثنين، إطلاقًا للنيران ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة، وفقًا لما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود المعارضة في البلاد، المجلس العسكري بمحاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة.

وناشد التجمع، عبر حسابه على تويتر، صباح اليوم الإثنين، المواطنين "في كل أحياء العاصمة القومية للخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه الآن فورًا إلى ارض الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، للدفاع عن المعتصمين

ووقف المجزرة التي تقوم بها ميليشيات النظام والجنجويد"، بحسب قوله.

كما ناشد التجمع "ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الشرفاء للانحياز للشعب، والاضطلاع بمهامهم في حماية المعتصمين والتصدي للميليشيات الدموية التي تطلق الرصاص على الثوار السلميين".

حمّل التجمع "المجلس العسكري الانقلابي المسئولية كاملة عن الجرائم والقتل الذي ترتكبه الميليشيات الآن بأوامره، ونؤكد أن سيف العدالة والمحاسبة ستطال كل عضويته، كما نحذر القوات المشاركة في إطلاق الرصاص والقتل الآن

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أن المحاسبة فردية ولا تسقط بالتقادم".

وكان تجمع المهنيين وجه نداءً عاجلًا، للمواطنين للتوجه لميادين الاعتصام في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وقال على فيسبوك، "يتواصل التربص منذ السادس من أبريل المجيد بميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وميادين الاعتصام المختلفة في بقية المدن والأقاليم.

وأضاف البيان "تتزايد حالة التربص والتهديدات والعنف في كل لحظة بهدف فض اعتصاماتنا بالكامل".

وأوصح البيان "نؤمن في تجمع المهنيين أن الاعتصام ضامن أساسي لتحقيق مطالبنا وإنجاز أهداف ثورتنا، وفضه وتفريقه سيتعثر معه ويتأثر به سلبًا تحقيق هذه المطالب والأهداف".

ودعا التجمع "الثوار في أقاليم السودان كافة وفي المدن للتوجه لميادين الاعتصام وقضاء الليلة هناك حماية للثورة".