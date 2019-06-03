ترامب يعلن استقالة مستشاره الاقتصادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كيفن هاسيت سيترك منصبة "قريباً" ولكنه لم يذكر سبباً لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.

وكتب ترامب على تويتر، أمس الأحد، وهو في طريقه إلى أوروبا حيث يقوم بعدد من الزيارات الرسمية "كيفن هاسيت، الذي أدى مهمة عظيمة لي وللإدارة، سيغادر منصبة قريباً، وسوف اختار بديلاً صاحب موهبة كبيرة حين أعود للولايات المتحدة".

وشكر ترامب هاسيت على عمله ووصفه "بصديقي حقيقي" في تغريدته، أمس الأحد. اقرأ أيضاً.. مولر: اتهام ترامب بعرقلة العدالة لم يكن ممكناً رغم الشكوك

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