الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وزعم الاحتلال العثور على مسدس خلال عمليات الدهم والتفتيش. اقرأ أيضاً.. اعتقالات وإصابات في غزة والضفة والاحتلال يهاجم المصلين في الأقصى

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