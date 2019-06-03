أنباء عن استئناف مفاوضات الانتقال بالسودان خلال 48 ساعة

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أفادت وكالة رويترز بأن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، يتحدث عن استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو غداً.
المصدر: دبي – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.