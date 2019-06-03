كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يونيو 2019 11:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وكالة رويترز بأن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، يتحدث عن استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو غداً. المصدر: دبي – العربية.نت

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن استئناف مفاوضات الانتقال بالسودان خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.