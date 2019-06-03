كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب وميلانيا يصلان لندن في زيارة لثلاثة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حطت الطائرة التي تقل دونالد ترامب، قبيل الساعة التاسعة (08.00 ت غ)، اليوم الإثنين، في مطار ستانستيد اللندني، في بداية زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى المملكة المتحدة، وتستمر ثلاثة أيام.

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وخلال زيارته ستستقبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام.

كما سيلتقي ترامب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي انتقد طريقة إجرائها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.