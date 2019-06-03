كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفنلندي يعرض صفقة الائتلاف لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس الوزراء المكلف بفنلندا صفقة ائتلافية لتشكيل حكومة جديدة من يسار الوسط، تضم خمسة أحزاب تترك الشعبويين خارجها.

وقال أنتي رين، وهو الزعيم الديمقراطي الاجتماعي لما أصبح أكبر حزب في فنلندا بهامش ضيق بعد الانتخابات العامة في أبريل، إن حكومته المؤلفة من 19 عضوًا ستضم حزب الوسط ، وحزب الخضر، وائتلاف اليسار، وحزب الشعب السويدي في فنلندا.

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وأضاف "رين"، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وتضم الأحزاب الخمسة مجتمعة 117 من أصل 200 مقعد في برلمان إيدوكونتا الفنلندي.

وفي تصويت 14 أبريل، حصل حزب الفنلنديين المناهضين للهجرة على تأييد بنسبة 17.5 ٪ - أقل بنسبة 0.2 ٪ من الاشتراكيين الديمقراطيين.