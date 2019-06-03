كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 25 من مسلحي طالبان فى غارة للقوات الخاصة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت القوات الخاصة الأفغانية غارة فى مقاطعة غازنى الجنوبية الشرقية، ما أسفر عن مقتل 25 من مسلحى حركة طالبان على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- عن مصادر عسكرية قولها- إن القوات الخاصة شنت الغارة فى منطقة جيرو بالمقاطعة حيث قتلت تسعة مسلحين على الأقل، كما اعتقلت القوات اثنين من عناصر طالبان خلال نفس العملية.

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وفى نفس السياق، نفذت قوات الأمن غارة جوية فى منطقة مقر فى غازني؛ أسفرت عن مقتل 16 مسلحا من عناصر الحركة على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية نفذت بعد أن هاجمت مجموعة من مسلحى طالبان نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، مضيفة أن غارة جوية نفذت فى الوقت نفسه فى منطقة جومال بمقاطعة باكتيكا الجنوبية الشرقية؛ أسفرت عن مقتل أحد مسلحى طالبان، ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على هذه العمليات حتى الآن.