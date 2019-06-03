كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مسؤول حكومي ياباني سابق في مقتل ابنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة اليابان القبض على مسؤول حكومي ياباني كبير سابق في مقتل نجله، وقالت تقارير إعلامية، إن البيروقراطي المتقاعد أخبر المحققين، أنه كان يخشى أن يضر ابنه "الذي يعاني من التوحد" بالآخرين.

وذكرت شرطة طوكيو، اليوم الاثنين، أن هيديكي كومازاوا، 76 عامًا، نائب وزير الزراعة المتقاعد، قد اعتُقل يوم السبت لطعنه ابنه إيتشيرو البالغ من العمر 44 عامًا حتى الموت في منزله، وأرسلت الشرطة كومازاوا إلى النيابة العامة اليوم، موجهه إليه الاتهام.

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وقالت وسائل الإعلام اليابانية، إن "كومازاوا" أخبر المحققين، أنه طعن ابنه خوفًا من إلحاق الأذى بالآخرين كما في الحالة السابقة.

وكانت تقارير إعلامية قد وصفت المهاجم في طعنات تلاميذ المدارس الأسبوع الماضي بأنه متراجع اجتماعيًا، ويُعرف في اليابان باسم "هيكيكوموري".

وكان قد طعن مهاجم التلاميذ، يوم الثلاثاء، اثنين وأصاب 19، معظمهم من تلميذات المدارس الابتدائية، بالقرب من طوكيو قبل قتل نفسه.