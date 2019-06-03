كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار عمليات البحث من قبل طياري الهند عن 8 متسلقين فوق قمة الهيمالايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلق طيارو القوات الجوية الهندية فوق جزء مجهول من جبل الهيمالايا للبحث عن ثمانية متسلقين مفقودين في الأسبوع.

وكان اليوم، هو اليوم الثالث من عمليات البحث في ولاية أوتارانتشال الشمالية بعد أن قام أربعة من أعضاء فريق الحملة الذين بقوا في معسكر القاعدة وتم إنقاذهم يوم الأحد بتفصيل خطط المتسلقين المفقودين.

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وقال حاكم المقاطعة، الدكتور فيجاي كومار جوجداندي، إن البعثة المكونة من ثمانية أفراد تهدف إلى زيادة مسافة تسلقهم على ارتفاع 6747 مترًا (21250 قدمًا) وكانت على اتصال دائم بالمخيم الأساسي في 26 مايو.

وفُقد الاتصال بعد انهيار جليدي.

وذكر "جوجداندي"، أن الأربعة الذين تم إنقاذهم، وجميعهم من الرعايا البريطانيين، تلقوا الإسعافات الأولية في مستشفى في بلدة بيتورجره وتم إخراجهم فيما بعد.