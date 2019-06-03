كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الطيران الأمريكية تحذر من عيوب في المئات من طائرات "بوينج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية ، اليوم الأحد، أن مئات من طائرات بوينج، بما في ذلك طائرات "ماكس 737" ربما تكون تضم أجزاءً معيبة صنعت بشكل غير سليم.

وأضافت الهيئة أن القطع المعيبة يمكن أن تؤدي إلى دمار الطائرة أثناء التحليق، ودعت إلى ضرورة إصلاح ذلك، حسب وكالة أنباء بلومبرغ.

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وتخضع بوينج لتدقيق مكثف منذ أن أسفر حادثان لطائرتين من طراز "737 ماكس" عن مقتل عشرات الأشخاص.

وفي مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينغ ماكس 737 في إثيوبيا، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصاً، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 189 شخصاً.