تقرير.. الدول الإسلامية تسيء إلى الدين ودول الغرب تُطبقه

كشف مؤشر islamcit index العالمي لسنة 2018، عن تفاصيل صادمة، تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي حول العالم خاصة في البلدان الإسلامية.

المؤشر الذي يقيس مستوى التطبيق السليم للدين الإسلامي ومبادئه عبر دول العالم، وضع نيوزيلندا على رأس القائمة، بينما غابت جميع الدول العربية والإسلامية.

نيوزيلاندا تصدرت العالم من حيث التسامح والتعايش والسلم، وهي من ركائز الدين الإسلامي التي تغيب في الدول العربية و الإسلامية، يشير التصنيف العالمي.

فيما تصدرت الإمارات الترتيب عربيا وإسلاميا، كما حلت في المرتبة 45 عالميا من بين الدول التي تعيش التسامح والتعايش والسلم في العالم.

وحلت بعد نيوزيلندا، كل من السويد، هولندا، إيسلندا، وسويسرا، ايرلندا، الدنمارك، كندا، أستراليا، النرويج، لوكسمبورغ، فيما حلت إسرائيل في المركز 39 عالميا متقدمة على جميع الدول العربية والإسلامية.