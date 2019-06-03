نزيف الاستقالات مستمر في الدراع النقابي لحزب المصباح.. هل هناك أزمة تنظيمية؟

أعلن أفراد شغيلة الوحدة الفندقية “أطلس مارينا باي” خلال الأسبوع الجاري، بطنجة، عن تقديمهم لاستقالة جماعية من الاتحاد الوطني للشغل، الدراع النقابي لحزب المصباح، والتحاقهم بالاتحاد المغربي للشغل، في خطوة اعتبرها متابعون للشأن النقابي بالمزلزلة، خصوصا أنها جاءت بعد نزيف من الاستقالات، التي شهدتها نقابة العدالة والتنمية منذ عدة أشهر، ما يوضح بجلاء وجود أزمة تنظيمية داخل الإطار المذكور.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشغيلة قامت بتأسيس مكتب نقابي جديد ضم 11 مستخدما، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث جرى انتخاب أحمد العلوي كاتبا عاما، وعبد السلام برو نائبا أولا، ونور الدين سلموح نائبا ثانيا، وعبد الغني سرحال أمينا للمال، وليلى علي نائبة لأمين المال، وفوزية أوموسى مقررة، وعصام الخيمة نائبا للمقررة، وعبد الواحد داكير، وعبد الله أوزران، وجميلة العراف وزكرياء ليلاني مستشارين.