ترامب: لسنا سعداء بفشل نتنياهو والفوضى السياسية بإسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تلم شتات نفسها في أعقاب إخفاق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تشكيل تحالف حكومي جديد، والإعلان عن إجراء انتخابات ثانية للكنيست، أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف ترامب "الوضع السياسي في إسرائيل في حال من الفوضى، نحن لسنا سعداء بذلك". وجاءت تصريحات ترامب هذه فيما كان يستعد للتوجه إلى أوروبا.

في الأثناء، قال ترامب إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد يكون محقا في تقييمه في أن خطة سلام الشرق الأوسط قد لا تحقق أي تقدم. ونقل تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن بومبيو قوله لمجموعة من الزعماء اليهود في نيويورك إن الخطة التي طال انتظارها "قد لا تكتسب جاذبية".

وقال ترامب للصحافيين "أعتقد ان لدينا فرصة جيدة، لكن سنرى ما سيحدث".

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وترجح التوقعات إلى أن كشف تفاصيل "صفقة القرن" سيتأجل في أعقاب الأزمة السياسية في إسرائيل وفشل نتنياهو، بتشكيل حكومة، عقب وحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية مجددا.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي، قلقه من احتمال أن تقابل خطة السلام للشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" بالرفض والتشكيك وتعتبر غير قابلة للتطبيق.

واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة إسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال "أتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الإسرائيليون وحدهم". وتابع "أتفهم هذه النظرة لكن آمل أن يتم إفساح المجال للإصغاء".