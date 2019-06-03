مقتل شخص بانفجار سيارة قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص إثر انفجار سيارة خصوصية في بلد الشيخ المُهجّرة (نيشر) قرب حيفا، صباح اليوم الإثنين.
وقال الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة إن "الانفجار وقع في شارع 'هزايت' وإن الرجل الذي لقي مصرعه كان عالقا داخل السيارة".
وقالت إحدى المضمدات إنه "بعد إخماد ألسنة اللهب، تم العثور على شخص كان قد فارق الحياة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إعلان وفاته".
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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