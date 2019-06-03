5 إصابات في حوادث طرق بالنقب والجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص في 3 حوادث طرق وقعت بين عدة سيارات في منطقتي النقب والجليل، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أصيبت طفلة (3 أعوام) في حادث طرق وقع في مدينة رهط، الليلة الماضية، ولم تتضح ظروف إصابتها لغاية الآن.

ونقلت الطفلة إلى محطة الإسعاف في رهط وهي تعاني من إصابة وصفت بأنها متوسطة، وأحيلت بعد تلقيها العلاج الأولي إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة في حادث طرق وقع على شارع رقم 232 جنوبي البلاد. وقامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، لاستكمال العلاج.

وفي حادث آخر، أصيب أربعيني إثر انزلاق حافلة إلى واد في أعلى الجليل قرب شارع رقم 87، وجرى نقله إلى مستشفى "زيف" في صفد بعد انتشاله من حطام الحافلة، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

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إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفات للتحقيق في ملابسات حوادث الطرق الثلاثة.

يذكر أن الشابة حنين سعيد دراوشة (20 عاما) لقيت مصرعها، فيما أصيب آخر، في حادث طرق وقع مساء أمس، الأحد، على شارع رقم 60 السريع، قرب مفرق قرية إكسال، باتجاه مدينة الناصرة.

هذا، وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم من المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم 40 ضحية، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.