أليغري يضع شرطا لقيادة تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أبدى اهتمامه بتدريب تشيلسي الإنجليزي، الذي من المتوقع أن يستغني عن خدمات مدربه، ماوريسيو ساري، خلال الأيام القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس استقر على ساري ليتولى إدارته الفنية في الموسم الجديد خلفًا لمدربه السابق ماسيمليانو أليغري.

وكشفت الموقع أن هناك ترحيبًا من قبل إدارة "البلوز" برحيل المدرب الإيطالي عن "ستامفورد بريدج".

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ويرحب أليغري بالانتقال إلى لندن وتدريب تشيلسي، لكنه اشترط أولًا رحيل ساري عن الفريق، ويتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.

ورحل أليغري عن يوفنتوس بعد 5 مواسم قضاها بين جدران السيدة العجوز، حقق خلالها بطولة الدوري 5 مرات، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتولى ساري تدريب تشيلسي مطلع الموسم المنصرم، ونجح في قيادة البلوز لتحقيق لقب اليوروبا ليغ على حساب آرسنال.