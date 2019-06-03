انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يطالب روسيا بوقف "القصف الجهنمي" على إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 10:57 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن العالم يراقب المذبحة الجارية في محافظة إدلب، مطالباً روسيا والنظام السوري وإيران بوقفها.

وذكر ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه يسمع عن تنفيذ روسيا والنظام السوري، وبدرجة أقل إيران، هجمات جهنمية في محافظة إدلب يسقط فيها الكثير من المدنيين.

وقال: "أسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفاً جهنميّاً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".

Advertisements

وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بين 4 - 5 مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطراً كبيراً نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.