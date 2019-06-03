كيف دعم رئيس الوزراء القطري المشروع الإيراني لتدويل الحج؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس الوزراء القطري يرفض أداء مناسك العمرة مدعيا منعه من زيارة الحرم، خلال مشاركته في قمم مكة، في محاولة خبيثة للإساءة مجددا إلى المملكة العربية السعودية ودعما للمشروع الإيراني بتدويل الحج.

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