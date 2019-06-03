"العسكري الانتقالي" ينفي "فض" اعتصام الخرطوم ويدعو لاستئناف المفاوضات

نفى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إصداره قرارا بشأن فض اعتصام أمام مقر للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة داعيا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة.

وقالت قوى في المعارضة الإثنين إن قوات الأمن في الخرطوم بدأت فض الاعتصام الذي أقيم منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي للضغط من أجل انتقال السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية، بعد أن تعثرت المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقيادة المحتجين.

لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، قال في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن عملية أمنية كانت تستهدف بؤرة "خطرة" بمنطقة "كولومبيا" مؤكدا عدم اتخاذ المجلس قرار بشأن فض الاعتصام، محذرا من أن معلومات خاطئة جرى ترويجها بشأن مخطط مسبق للفض.

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وأعرب المتحدث العسكري عن عدم ممانعة السلطات في عودة المحتجين إلى خيام الاعتصام.

وأكد أنه ليس هناك فجوة بين أهدافنا وأهداف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، لافتا إلى أن المفاوضات ظلت قائمة بين الجانبين حتى صباح اليوم.

وكان تجمع المهنيين أحد أطياف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، دعا صباح اليوم في بيان إلى عصيان مدني شامل كما حث أنصاره على تنظيم مظاهرات في أرجاء البلاد، ردا على ما قال إنه عملية فض بالقوة للاعتصام.



وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا كما أصيب العشرات خلال أحداث العنف التي جرت في موقع الاعتصام.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى وقف ما اسمته "الهجمات على المتظاهرين".