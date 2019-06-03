انت الان تتابع بومبيو يخشى أن تقابَل خطة السلام الأميركية بتشكيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

يشعر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقلق من احتمال أن تقابَل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشكيك وتعتبر "غير قابلة للتطبيق"، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد.

وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو.

وتكشف تصريحات بومبيو التي أدلى بها في لقاء خاص مع "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية" ونقلتها صحيفة واشنطن بوست أولا، أنه حتى داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه الخطة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق.

ونقلت الصحيفة عن تسجيل لحديث بومبيو في هذا الاجتماع أن "الخطة يمكن أن ترفض". "قد يقول البعض في نهاية المطاف +إنها لا تتضمن شيئا جديدا خاصا وهذا لا يناسبني+ و+إنها تتضمن أمرين جيدين وتسعة أمور سيئة لذلك لست معنيا+ بها".

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اعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة اسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال "اتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الاسرائيليون وحدهم". وتابع "اتفهم هذه النظرة لكن آمل ان يتم إفساح المجال للإصغاء".

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة التي طال انتظارها وتحدث عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، معتبرين أن سياسات ترامب كشفت انحيازه لاسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تغير الوضع السياسي في اسرائيل حيث أخفق بنيامين نتانياهو الذي كلف تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة وأخفق في تحقيق ذلك.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة التي تبنت اعديد من القرارات التي تؤكد على حل الدولتين، أنها لن تشارك في مؤتمر البحرين.