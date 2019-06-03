انت الان تتابع ترامب يعلن رحيل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض كيفن هاسيت سيترك منصبة "قريبا" ولكنه لم يذكر سببا لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.

وكتب ترامب على تويتر الليلة الماضية وهو في طريقه إلى أوروبا حيث يقوم بعدد من الزيارات الرسمية "كيفن هاسيت، الذي أدى مهمة عظيمة لي وللإدارة، سيغادر منصبة قريبا.

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وسوف اختار بديلا صاحب موهبة كبيرة حين أعود للولايات المتحدة".

وشكر ترامب هاسيت على عمله ووصفه "بصديقي حقيقي" في تغريدته أمس.