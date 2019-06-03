الان تتابع ناشطون سودانيون: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمقر الاعتصام إلى 9 قتلى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم إلى خمسة قتلى، بحسب نشطاء ميدانيين، اليوم الإثنين. وتتهم المعارضة السودانية، المجلس العسكري الانتقالي بالعمل على فض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي. ونتيجة لتصاعد الأحداث، دعا حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، جماهيره والشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، قائلا: المجلس العسكري لم يعد منحازا للثورة السودانية.

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