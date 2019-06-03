شكرا لقرائتكم "انيوس" توقع اتفاقاً مع أرامكو وتستثمر ملياري دولار بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت مجموعة انيوس هولدنجز اتفاقا مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء أول مصانع لها في الشرق الأوسط.

وتعتزم "انيوس" أن تستثمر ملياري دولار في السعودية.

وقالت انيوس "أرامكو السعودية وتوتال تعدان لبناء مجمع بتروكيماويات "مشروع اميرال" بقيمة 5 مليارات دولار.

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وسيورد مشروع أميرال مشتقات أنشطة مصب ووحدات كيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، و3 مصانع لأنيوس ستكون جزءا من ذلك.

وفي سياق متصل، قال الفالح لصحيفة "عرب نيوز"، إن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط والتي أظهرت مستوى مرتفعا من التقلب في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الفالح أن مساعي "أوبك+" أثبتت فعاليتها بشكل جيد على مدى 30 شهرا تقريبا.

وقال "الدول المصدرة للنفط في المجموعة البالغ عددها 24 تظل ملتزمة بالهدف المشترك بتحقيق التوازن في سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين".