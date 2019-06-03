الحكم بإعدام فرنسيين في العراق

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
قضت محكمة عراقية يوم الأحد بإعدام فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الذي تموله عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية.
ويجري العراق محاكمات لآلاف من عناصر التنظيم بينهم مئات الأجانب عقب اعتقالهم خلال المعارك التي شهدتها العراق مؤخراً.
وقال ممثل الادعاء إن الحكمين الصادرين يوم الأحد يرفعان عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام في العراق إلى تسعة مضيفا أن ثلاثة آخرين سيحاكمون اليوم الاثنين.
وأضاف ”الأدلة كانت كافية لإصدار حكم الإعدام. كلاهما كان يعمل مقاتلا مع المنظمة الارهابية التي تدعى الدولة الاسلامية“ مشيرا إلى أن من الممكن الطعن على الحكم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال يوم الثلاثاء إن فرنسا تكثف المساعي الدبلوماسية للحيلولة دون إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد صدور أحكام عليهم بتهم الانتماء لتنظيم داعش.
من جانبها قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تحترم السيادة العراقية لكنها تعارض عقوبة الإعدام.
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