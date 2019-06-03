أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أنه "في حال أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد ترشحه للانتخابات الرئاسية ستعيد الحركة النظر في علاقتها به وبحكومته"، مشيراً إلى "اننا ما زلنا مع الشاهد في حكومة واحدة، لكن في حال أعلن ترشحه سيكون هناك وضع جديد يحتاج إلى إعادة نظر".
وأشار إلى أن "الشعبويات تمثل خطرا على كل الديمقراطيات، وأنه من غير المعقول أن يتحول رجل دين أو إعلامي أو رياضي في فترة وجيزة إلى رئيس دولة مستغلا شهرته والسياسية تتطلب التدرج".
كانت هذه تفاصيل خبر الغنوشي: إذا ترشح الشاهد للرئاسة سنعيد النظر في علاقتنا به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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