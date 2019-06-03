السفارة الأميركية في الخرطوم تدعو الى وقف الهجمات على المتظاهرين

دعت ​السفارة الأميركية​ في ​الخرطوم​ الى وقف الهجمات على المتظاهرين. وقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن المجلس العسكري الحاكم يحاول "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم "بالقوة"من قبل المجلس العسكري" الذي كان قد اعتبر أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان، يهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني" ووعد بالتحرك "بحزم" إزاء هذا الوضع.

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