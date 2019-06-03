معلوف: في تيار المستقبل من لا تعجبه علاقة التكامل بين الرئيس عون والحريري

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ​إدي معلوف​ ان "بين ​التيار الوطني الحر​ والمستقبل تفاهم وليس تسوية، ونحن لا نسعى الى معركة مع احد وبخاصة مع المستقبل، وما حصل هو تحوير لكلامنا، احدث ما احدثه من توتر في العلاقة في الفترة الاخيرة".

وشدّد معلوف في حديث تلفزيوني، على ان "في محيط رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وفي تيار المستقبل من لا تعجبه علاقة التكامل بين الرئيس العماد ​ميشال عون​ والحريري وهم متضررون من هذه العلاقة الجيدة ويحاولون اسقاطها،" مؤكدا ان "​القضاء​ رد على اللواء اشرف ريفي، في القضية التي رفعها عليه باسيل،" ولفت معلوف من جهة أخرى الى ان "حين توضع ​التعيينات​ على طاولة مجلس الوزراء، سيكون لنا موقفا منها ".