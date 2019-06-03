بدء جلسة لجنة المال لمناقشة فذلكة الموازنة وتمديد القاعدة الاثني عشرية

بدأت جلسة لجنة المال و​الموازنة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ وحضور وزير المال ​علي حسن خليل​ لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد ​القاعدة الاثني عشرية​.

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