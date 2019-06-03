غاريوس: خطاب باسيل من بعبدا خفّض سقوف الذين تعدّوا عليه

لفت النائب السابق ​ناجي غاريوس​، الى "ان ​التيار الوطني الحر​، ولد في ​قضاء بعبدا​ وهذه هي رمزية بعبدا بالنسبة للبنان الحاضر والمستقبل، وهو القضاء الذي أطلق منه الرئيس العماد ميشال عون شعاراته الوطنية في بناء دولة في مرحلة اللادولة".

ورأى غاريوس في حديث اذاعي "أن التيار الوطني الحر وتكتل ​لبنان القوي​ حريص على العهد ويتابع مسيرته من خلال تقديم مشاريع قوانين اصلاحية تساهم في ​محاربة الفساد​، والتي بعدما فقدت صفة المعجل المكرر، حولت الى اللجان النيابية لمناقشتها، من رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المسؤولين والسياسيين وكذلك مشروع استعادة الاموال المنهوبة"، مشددا على ان "رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ أكّد في زيارته لقضاء بعبدا الحرص على بناء ​الدولة​، واذا كانت التسويات تصب في اطار بناء الدولة فأهلا بها، ولكن ليس للتغطية على الفاسدين بل لكشف الفساد،" ولفت الى ان "باسيل بعث في خطابه امس من قضاء بعبدا برسائل عدة في اتجاهات مختلفة والهدف منها بناء الدولة ، في حين ان كلامه جاء ليخفض سقوف الذين تعدوا عليه، داعياً مناصريه الى عدم الرد على التجنيات، الموجهة ضده وضد التيار."