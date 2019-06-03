ابناء حاصبيا شكروا بري والخليل على جهودهما للحفاظ على البيئة

شكر ابناء حاصبيا رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري والنائب ​انور الخليل​ على جهودهما في وقف كل ما من شأنه التأثير على ​المياه​ الجوفية لمياه ​نهر الحاصباني​، وحرصهما الدائم على البيئة ومصالح الناس.

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