أعلن وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس بعد افتتاح المرحلة الاولى من توسعة قاعة المغادرين في المطار، ان الاعمال ستستمر وسنلمس التغييرات في موضوع الوصول والمغادرة خصوصا بعد الانتهاء من أعمال التوسعة بشكل كامل.
وافتتحت صباح اليوم المرحلة الاولى من توسعة مطار بيروت الدولي، بحضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس، وزير السياحة اواديس كدنيان ورئيس المطار فادي الحسن والاجهزة الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس: سنلمس جميعاً التغيير الذي سيحصل في مطار بيروت بعد انتهائنا من أعمال التوسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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