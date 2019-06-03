اشار وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان خلال افتتاح المرحلة الأولى من توسعة قاعة المغادرة في ​مطار بيروت​، الى انه سيكون لنا صيفا حافلا بالزوار، وقد تم الوعد والوفي بانه في اول حزيران هناك توسعة وخدمات جديدة في ​المطار​، وانا بتصرف كل القيميين في المطار، والهدف هو خدمة لبنان وصورته.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان خلال افتتاح اعمال توسعة المطار: صيف لبنان سيكون حافلا بالزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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