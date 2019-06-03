عسيران: السجالات السياسية بين مختلف الفرقاء تزيد البعد والتباعد والفرقة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "السجالات السياسية بين مختلف الفرقاء تزيد البعد والتباعد والفرقة بين ال​لبنان​يين، مؤكدا ان ما هو لزوم لبنان واللبنانيين الوحدة في الرؤيا والرأي السديد، لان مصلحة لبنان يجب ان تكون فوق كل اعتبار بعيدا عن الشعارات الشعبوية والمبارزات الفارغة التي تنتهي في كل مرة بالتوافق، فيما المطلوب ان تنتهي السجالات وعلينا توحيد الكلمة والرأي، لان لبنان يستصرخ قادته بأن كفى ممناكفات وكيديات سياسية تفرق وتبعد الاقطاب عن بعضهم، وعلينا التطلع الى ما يحيط بلبنان من اخطار من ​اسرائيل​ التي لا تنفك تهدد في كل ساعة الا انها العاجزة عن تنفيذ تهديداتها لان لبنان واللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية في مواجهة العدو الاسرائيلي كما انهم متمسكون بجيشهم ومقاومتهم للتصدي لاي خطر يتعرض له لبنان من قبل اسرائيل او غيرها" .

ووجه عسيران في تصريح له، التهاني ب​عيد الفطر​ السعيد للبنانيين مسلمين ومسيحيين، معلنا عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا للظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة المحيطة، متمنيا ان ينعم لبنان بالامن والاستقرار السياسي وتتوحد قياداته وان يكون العيد محطة تامل وجمع الشمل لان اللبنانيين يطلبون العمل والعمل نظرا لان الازمة الاقتصادية تلقي بثقلها عليهم من دون ان يلوح اي حل في الافق القريب .