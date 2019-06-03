الكشف عن تفاصيل مخطط إقامة ترمب وحاشيته في لندن

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تزامناً مع زيارته الرسمية التي سيقوم بها خلال الساعات المقبلة للعاصمة البريطانية، لندن، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مخطط إقامة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعائلته، خلال فترة الزيارة، حيث تبين أنه سيقيم وزوجته، ميلانيا، في وينفيلد هاوس ( مقر الإقامة الخاص بالسفير الأميركي لدى بريطانيا )، بينما قام بحجز طابق بأكمله في فندق كورنثيا الفخم بويستمنستر لباقي أفراد أسرته ومرافقيه، علماً بأن كلفة الإقامة في الفندق تقدر بـ 27 ألف دولار في الليلة.

ونوهت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن فندق كورنثيا يعتبر من أفخم فنادق لندن، وأكثرها تميزاً، وهو وجهة كبار المسؤولين والمشاهير، وسيكون مقر الإقامة لأبناء ترمب الأربعة المرافقين له في تلك الزيارة وهم دونالد جونيور (41 عاماً )، ايفانكا ( 37 عاماً )، اريك ( 35 عاماً ) وتيفاني ( 25 عاماً)، ويقع بقلب لندن، ويتيح لنزلائه التمتع بمشاهدة مناظر رائعة للمدينة التاريخية.

وذلك الطابق هو شقة بنتهاوس، يبدو من تصميماتها وديكوراتها كما لو كانت جناحاً من تلك الأجنحة الملكية الفخمة، وتبلغ كلفة الإقامة بها في الليلة 22 ألف استرليني ( 27 ألف دولار ) وتضم 4 غرف نوم، غرفة لتناول الطعام تستوعب 10 أفراد، بار كامل الحجم مليء بالشمبانيا اضافة الى حمام مجهز بأسطح من الرخام والعقيق.

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وبعيداً عن مزايا الإقامة بذلك الطابق، فإن الفندق يضم أيضاً مجموعة من سبل الراحة والترفيه المميزة، فهو يشمل حمام سباحة داخليا، ناديا صحيا فخما ومركزا للتعافي، ومن ضمن الخدمات التي تقدم داخل ذلك المركز خدمة علاجية ثمنها 280 دولارا وتشمل تدليك فروة الرأس وتقشير الجسم بما يضمن إعادة الحيوية للمسافر المنهك، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخدمات مدرب تمرينات رياضية شخصي مميز.

وعاودت الدايلي ميل لتقول إن قرار حجز الطابق بأكمله لأبناء ومرافقي ترمب بالفندق نابع عن أسباب أمنية بحتة، خصوصاً وأنه يضم 225 غرفة أخرى و51 جناحاً و7 شقق بنتهاوس، وبالتالي كان من الطبيعي حجز طابق بأكمله للمرافقين وحدهم.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7094767/The-Trumps-book-entire-floor-22-000-night-five-star-London-hotel.html